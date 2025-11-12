Захарова: Киев сорвал выполнение договоренностей об обмене пленными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова замглавы МИД Украины Сергея Кислицы о том, что в ходе переговоров с российской стороной нельзя было вести «творческие дискуссии», заявила, что киевский режим сорвал обещания по обменам пленными.
«Подтверждаю. “Творческих дискуссий” с ними никто вести не собирался. Были сделаны конкретные предложения, в частности по обменам пленными. Так вот, последние обещания по обменам киевский режим сорвал — из 1 200 договоренных поменяли менее 30%», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что граждане Украины должны об этом знать.
Напомним, ранее сегодня Захарова прокомментировала сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Киевом переговоров с Москвой.