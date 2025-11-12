Путин рассказал, какое слово по-казахски он расслышал в Большом театре

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время выступления в Большом театре, которое он посетил вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, он расслышал одно слово по-казахски. Путин заявил, что речь о слове «алтын», которое переводится как «золото».
«Вот вы золото и есть», — сказал Путин, обращаясь к артистам.
Лидеры посетили театр в рамках государственного визита Токаева в Россию.
