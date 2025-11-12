Ричмонд
Путин на встрече с артистами из Казахстана назвал их «алтыном»

Глава РФ с Касым-Жомартом Токаевым посетили гала-концерт в Большом театре.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин на встрече с артистами из Казахстана в Большом театре назвал их «алтыном», то есть «золотом».

Напомним, президент РФ вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым посетили гала-концерт в Большом театре.

«Я когда слушал ведущего, казахский не очень пока, но одно слово я услышал, “алтын”. Ну это как раз “золото”. Вот вы золото и есть», — сказал Владимир Путин.

Напомним, Токаев прибыл в российскую столицу 11 ноября. В первый день своего визита он провел около двух часов в неформальной беседе с Путиным. На следующий день состоялись официальные переговоры.