Фон дер Ляйен подтвердила план увеличить семилетний бюджет ЕС до €2 трлн

Финансовое планирование в Евросоюзе осуществляется на основе семилеток — семилетних рамочных бюджетных планов (MFF), которые разрабатываются Еврокомиссией и утверждаются Европарламентом и Советом ЕС. Затем годовые бюджеты Евросоюза определяются строго в рамках этого плана. Дискуссии по формированию семилетнего рамочного бюджета обычно продолжаются около 2 лет, в этот раз обсуждение началось в июле этого года и должно завершиться к концу следующего года. Эта система создана, чтобы обеспечить минимальную преемственность наднациональных программ ЕС, упростить принятие годовых бюджетов сообщества, а также создать предсказуемость для стран ЕС по размеру их взносов в бюджет Евросоюза (они составляют основную доходную часть бюджета ЕС), которые не должны меняться каждый год, а согласовываются и фиксируются раз в семь лет.