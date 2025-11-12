Богачи из Европы ездили в туры в Сараево стрелять по людям

Расследование было инициировано после жалобы миланского писателя Эцио Гаваццени, который утверждает, что у этих людей «не было никаких политических или религиозных мотивов. Это были богатые люди, которые приезжали туда ради развлечения и личного удовлетворения». Существование «ужасных сафари» подтверждается документом военной разведки от 1994 года, а также документальным фильмом 2022 года «Сараевское сафари». Бывший мэр Сараево также заявила о готовности дать показания.