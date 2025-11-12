Богачи из Европы ездили в туры в Сараево стрелять по людям

Прокуратура Милана начала расследование одного из самых жутких и циничных предполагаемых преступлений времен войны в бывшей Югославии: организации «сафари на людей» для богатых европейцев, которые платили огромные деньги за возможность пострелять в мирных жителей осажденного Сараево. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.
Следователи возбудили дело об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. По данным, которые легли в основу расследования, с 1992 по 1996 год состоятельные «туристы-снайперы», в том числе из Италии, Германии, Франции и Англии, приезжали на выходные, чтобы поохотиться на людей.
Снайперы стреляли «по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари», — пишет издание. За такое хладнокровное развлечение они платили солдатам армии боснийских сербов Радована Караджича суммы, эквивалентные сегодняшним €80−100 тыс.
Расследование было инициировано после жалобы миланского писателя Эцио Гаваццени, который утверждает, что у этих людей «не было никаких политических или религиозных мотивов. Это были богатые люди, которые приезжали туда ради развлечения и личного удовлетворения». Существование «ужасных сафари» подтверждается документом военной разведки от 1994 года, а также документальным фильмом 2022 года «Сараевское сафари». Бывший мэр Сараево также заявила о готовности дать показания.