Минфин Белоруссии предложил ввести налог 40% для состоятельных граждан

Кроме того, в пакет изменений вошли предложения о повышении акцизов на табачные изделия на 12% для сигарет без фильтра и первой ценовой группы, на 7% для сигарет второй ценовой группы и на 3% для изделий для нагревания табака. Акцизы на вейпы и жидкости для электронных систем курения вырастут на 20%.