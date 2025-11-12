Минфин Белоруссии предложил ввести налог 40% для состоятельных граждан

Министерство финансов Белоруссии предложило внедрить прогрессивную шкалу подоходного налога с максимальной ставкой в 40% для граждан с высокими доходами. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, представляя проект изменений в Налоговый кодекс, передаёт БелТА.
По предложению Минфина, базовая ставка налога в размере 13% останется для граждан с годовым доходом до 350 тысяч белорусских рублей (приблизительно $117 тыс.), что охватывает 98% населения страны. Для доходов от 350 тысяч до 600 тысяч белорусских рублей (до $200 тыс.) предложена ставка 25%, а для доходов свыше 600 тысяч белорусских рублей — 40%.
Предлагаемые изменения также расширяют налоговую базу, включая не только зарплаты, но и доходы от продажи долей в компаниях, процентные доходы по займам, арендные платежи, вознаграждения членов наблюдательных советов, а также доходы адвокатов и нотариусов.
Минфин оценивает, что под повышенную ставку 40% попадут около 1 тысяч человек.
Кроме того, в пакет изменений вошли предложения о повышении акцизов на табачные изделия на 12% для сигарет без фильтра и первой ценовой группы, на 7% для сигарет второй ценовой группы и на 3% для изделий для нагревания табака. Акцизы на вейпы и жидкости для электронных систем курения вырастут на 20%.
Напомним, что с 1 января 2025 года в России вступили в силу новые правила уплаты налогов. В частности, была введена пятиуровневая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Для дохода до 2,4 млн рублей ставка осталась 13%, от 2,4 до 5 млн — 15%, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, а для доходов свыше 50 млн — 22%.