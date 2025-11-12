Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Левитт: Трамп рассчитывает завершить шатдаун уже сегодня

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает в ближайшие сутки подписать законопроект, в соответствии с которым в США завершится шатдаун, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает в ближайшие сутки подписать законопроект, в соответствии с которым в США завершится шатдаун, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Левитт описала приостановку работы федерального правительства как «разрушительный шатдаун демократов».

Шатдаун был объявлен 1 октября и стал рекордным по продолжительности. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентского срока Трампа, который также стал рекордсменом по суммарной продолжительности шатдаунов за время правления.

Читайте материал «Шмели оказались способны понимать “азбуку Морзе”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше