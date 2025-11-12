Левитт: Трамп рассчитывает завершить шатдаун уже сегодня

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает в ближайшие сутки подписать законопроект, в соответствии с которым в США завершится шатдаун, сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Левитт описала приостановку работы федерального правительства как «разрушительный шатдаун демократов».
Шатдаун был объявлен 1 октября и стал рекордным по продолжительности. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентского срока Трампа, который также стал рекордсменом по суммарной продолжительности шатдаунов за время правления.
