Румыния планирует рассматривать Россию как главную угрозу своей безопасности

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых СМИ заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, так как не рассматривает наращивание военного потенциала альянса как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности.