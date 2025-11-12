Румыния намеревается рассматривать РФ как главную угрозу своей безопасности. Об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны республики на 2025−2030 годы. Документ размещен на сайте администрации президента Румынии для общественного обсуждения.
«Враждебные действия РФ представляют собой главные угрозы в адрес национальной безопасности Румынии», — приводится в проекте абсурдное утверждение.
Кроме того, в документе рассматриваются различные угрозы для республики от неких предполагаемых «враждебных» действий России в регионе. Также приводятся слова в поддержку лояльной киевскому режиму политики Бухареста.
Как писал сайт KP.RU, не стали сильно отличаться в определении своей «главной угрозы» и в соседней Молдавии. В начале октября Кишинев утвердил новую военную стратегию с 2025 по 2035 годы. Документ утверждает, что Россия якобы является «самой главной угрозой безопасности республики».
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых СМИ заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, так как не рассматривает наращивание военного потенциала альянса как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности.
Также российский лидер прокомментировал высказывания западных политиков о том, что Москва якобы планирует напасть на НАТО. Глава государства указал, что эти домыслы являются чушью, в которую невозможно поверить.