В США компании вынуждены сокращать количество акций в «Черную пятницу» из-за таможенных пошлин

«С финансовой точки зрения нам нет смысла предлагать скидки, потому что из-за тарифов наши расходы на товары очень высоки, — заявил глава компании Upstream Brands. — Мы также обеспокоены тем, что у населения сейчас небольшие финансовые трудности».

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США компании вынуждены сокращать количество акций в «Черную пятницу» из-за введенных президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам генерального директора Therabody, несмотря на то, что на многие товары будут действовать скидки, компания «не может себе позволить делать скидки в таком же объеме, как в прошлом году». Из-за пошлин в этом году Therabody уже была вынуждена повысить цены на свою продукцию. Кроме того, компания переносит часть производства из Китая.

В материале Bloomberg отмечается, что ретейлеры разрываются между необходимостью защищать свою прибыль и предлагать скидки покупателям. Результаты опроса, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers LLC, показывают, что потребители проявляют осторожность и планируют потратить в среднем на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что среди покупателей в возрасте от 17 до 28 лет этот показатель достигнет 23%.

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Впоследствии, он менял тарифную ставку для некоторых стран. -0-

