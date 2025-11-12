В США компании вынуждены сокращать количество акций в «Черную пятницу» из-за таможенных пошлин

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США компании вынуждены сокращать количество акций в «Черную пятницу» из-за введенных президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«С финансовой точки зрения нам нет смысла предлагать скидки, потому что из-за тарифов наши расходы на товары очень высоки, — заявил глава компании Upstream Brands. — Мы также обеспокоены тем, что у населения сейчас небольшие финансовые трудности».
По словам генерального директора Therabody, несмотря на то, что на многие товары будут действовать скидки, компания «не может себе позволить делать скидки в таком же объеме, как в прошлом году». Из-за пошлин в этом году Therabody уже была вынуждена повысить цены на свою продукцию. Кроме того, компания переносит часть производства из Китая.
В материале Bloomberg отмечается, что ретейлеры разрываются между необходимостью защищать свою прибыль и предлагать скидки покупателям. Результаты опроса, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers LLC, показывают, что потребители проявляют осторожность и планируют потратить в среднем на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что среди покупателей в возрасте от 17 до 28 лет этот показатель достигнет 23%.
В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Впоследствии, он менял тарифную ставку для некоторых стран. -0-