Норвегия не выступит гарантом кредита Украине из замороженных активов РФ

Норвегия не намерена использовать средства своего суверенного фонда благосостояния в качестве финансовой гарантии для схемы Европейского союза по использованию замороженных российских активов в помощь Украине. Об этом заявил министр финансов страны Йенс Столтенберг, передает Yahoo.
По словам Столтенберга, Норвегия, не являющаяся членом ЕС, уже делает значительные финансовые взносы в пользу Украины и потенциально может участвовать в планах ЕС по предоставлению кредита, однако самостоятельно гарантий предоставлять не будет.
«Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 триллиона норвежских крон (159 млрд долларов), но это не вариант», — сказал он, уточнив, что дальнейшие действия будут определяться исходом решения ЕС по кредиту.
Министры финансов ЕС планируют 13 ноября обсудить механизмы выделения 130−140 млрд евро ($152−163 млрд) для Украины, в том числе с использованием доходов от замороженных российских активов. Однако план остается спорным: Бельгия, где находится депозитарий Euroclear, владеющий большей частью этих активов, выражает опасения относительно возможных судебных последствий.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия ЕС в отношении активов РФ грабежом.