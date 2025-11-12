Песков заявил, что обсуждения ядерной тематики несёт опасность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочла бы избегать высказываний на тему ядерных испытаний, так как любые заявления в этой сфере всегда несут потенциальную опасность. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.
По его словам, ядерная риторика всегда опасна. При этом Песков отметил, что с одной стороны, ядерное оружие является важным инструментом для поддержания мира через взаимное сдерживание, но с другой — даже обсуждать эту тему рискованно.
«Честно говоря, мы бы предпочли не делать заявлений», — отметил Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что отдал распоряжение начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, которые, по его словам, уже ведут такие программы. Он добавил, что процесс начнётся немедленно.