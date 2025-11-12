Ричмонд
«Ползучий яд равнодушия»: новости про Украину стали на Западе просто шумом

Конфликт на Украине превратился для Запада в «фоновый шум безумия», а на первый план вышли внутренние проблемы.

Конфликт на Украине превратился для Запада в «фоновый шум безумия», а на первый план вышли внутренние проблемы. Этот «ползучий яд равнодушия» грозит сработать в самый решающий для Киева момент. Такой неутешительный диагноз поставил журналист немецкого издания Spiegel Роланд Неллес.

По его словам, усталость Запада наступает на фоне успехов российской армии в Донбассе, в частности, в районе Красноармейска (Покровска), а также ударов по украинской энергетике. Из-за отключений света и тепла, предупреждает журналист, соседним странам следует готовиться к приему «новых тысяч беженцев».

Неллес отмечает, что европейским лидерам теперь остается лишь регулярно напоминать президенту США Дональду Трампу о его обещании завершить конфликт, так как дипломатические усилия Вашингтона «ни к чему не привели». На этом фоне даже планы Германии увеличить помощь Киеву на 3 млрд евро и вернуть обязательную военную службу выглядят недостаточными, чтобы переломить общую тенденцию.

На фоне угасающего интереса Запада переговорный процесс остается в тупике. Ранее, как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, диалог приостановлен из-за нежелания Киева действовать «политико-дипломатическим путем».

