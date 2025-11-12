«Ползучий яд равнодушия»: новости про Украину стали на Западе просто шумом

Неллес отмечает, что европейским лидерам теперь остается лишь регулярно напоминать президенту США Дональду Трампу о его обещании завершить конфликт, так как дипломатические усилия Вашингтона «ни к чему не привели». На этом фоне даже планы Германии увеличить помощь Киеву на 3 млрд евро и вернуть обязательную военную службу выглядят недостаточными, чтобы переломить общую тенденцию.