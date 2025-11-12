Шольц признал, что его кабмин развалился из-за вопроса о помощи Украине

БЕРЛИН, 12 ноя — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Олаф Шольц признал, что к краху его правительства привел вопрос о денежной помощи Украине, который так и не удалось решить его кабмину, об этом он заявил в первом после ухода с поста интервью изданию Zeit.
В ходе интервью Шольца спросили, можно ли было предотвратить раскол в его правительстве, который впоследствии привел к досрочным выборам.
«Если бы предложенный мной вариант — профинансировать необходимые средства для Украины посредством решения о превышении лимита в рамках долгового тормоза, то есть через дополнительное заимствование, — был принят», — ответил он.
Он напомнил, что кабмин прекратил работу по его инициативе, поскольку не удалось достичь соглашения о примерно 15 миллиардах евро, предназначенных для финансирования дополнительных мер в поддержку Украины и украинцев в Германии. По словам Шольца, альтернатива заключалась бы либо в сокращении расходов для граждан, либо в уменьшении инвестиций, для чего, по его мнению, не было оснований.
«Есть некая ирония в том, что теперь, благодаря внесенной после выборов поправке в основной закон (конституцию Германии — ред.), принятой ещё старым бундестагом, мы можем направить на инфраструктуру за двенадцать лет около 500 миллиардов евро, и — если грубо оценить — примерно столько же, 500 миллиардов, на оборону», — отметил Шольц.
Коалиционный договор текущего созыва кабмина предполагает послабления в области так называемого долгового тормоза — ограничений на взятие государственных заимствований. На данный момент кабмин канцлера Фридриха Мерца планирует увеличить финансовую помощь Украине на 2026 год на 3 миллиарда евро, несмотря на бюджетный кризис в самой ФРГ. Ранее в бюджете на 2026 год на эти цели было заложено 8,5 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.