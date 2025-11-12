Шольц признал, что его кабмин развалился из-за вопроса о помощи Украине

Он напомнил, что кабмин прекратил работу по его инициативе, поскольку не удалось достичь соглашения о примерно 15 миллиардах евро, предназначенных для финансирования дополнительных мер в поддержку Украины и украинцев в Германии. По словам Шольца, альтернатива заключалась бы либо в сокращении расходов для граждан, либо в уменьшении инвестиций, для чего, по его мнению, не было оснований.