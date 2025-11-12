Глава Минобороны Германии Борис Писториус напомнил, что немецкие вооруженные силы создавались после Второй мировой войны под обещание больше никогда не вести войны, исходящие с территории ФРГ. Выступление политика по случаю 70-летия бундесвера транслировал телеканал ZDF.
«Ноябрь 1955 года: первые солдаты приносят присягу в Бонне. Это момент рождения нашей армии, которая была создана с обещанием: больше никогда не будет войны, больше никогда с немецкой земли…», — сказал он.
По его словам, армия ФРГ также создавалась быть всегда «в духе демократии», всегда в рамках партнерств и альянсов, всегда «с ответственностью за немецкую безопасность». Писториус заявил, что бундесвер ориентируется на «оборону страны и Североатлантического альянса». Правда, забыл уточнить, что воинственная риторика немецких властей в последнее время плохо сочетается с первоначальными целями создания армии.
Как писал сайт KP.RU, накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа готовится к возможному вооруженному столкновению с Россией. Он отметил, что его страна «находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны». Политик заметил, что сильно обрадуется и даже запустит салют, если его опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными.