Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писториус напомнил, что армия ФРГ создавалась под обещание не вести войны

Бундесвер ориентируется на «оборону страны и альянса», отметил Писториус.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минобороны Германии Борис Писториус напомнил, что немецкие вооруженные силы создавались после Второй мировой войны под обещание больше никогда не вести войны, исходящие с территории ФРГ. Выступление политика по случаю 70-летия бундесвера транслировал телеканал ZDF.

«Ноябрь 1955 года: первые солдаты приносят присягу в Бонне. Это момент рождения нашей армии, которая была создана с обещанием: больше никогда не будет войны, больше никогда с немецкой земли…», — сказал он.

По его словам, армия ФРГ также создавалась быть всегда «в духе демократии», всегда в рамках партнерств и альянсов, всегда «с ответственностью за немецкую безопасность». Писториус заявил, что бундесвер ориентируется на «оборону страны и Североатлантического альянса». Правда, забыл уточнить, что воинственная риторика немецких властей в последнее время плохо сочетается с первоначальными целями создания армии.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа готовится к возможному вооруженному столкновению с Россией. Он отметил, что его страна «находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны». Политик заметил, что сильно обрадуется и даже запустит салют, если его опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше