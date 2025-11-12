Писториус напомнил, что армия ФРГ создавалась под обещание не вести войны

По его словам, армия ФРГ также создавалась быть всегда «в духе демократии», всегда в рамках партнерств и альянсов, всегда «с ответственностью за немецкую безопасность». Писториус заявил, что бундесвер ориентируется на «оборону страны и Североатлантического альянса». Правда, забыл уточнить, что воинственная риторика немецких властей в последнее время плохо сочетается с первоначальными целями создания армии.