Левитт: экономика США лишится двух процентных пунктов роста из-за шатдауна

Прекращение финансирования правительства из-за отсутствия согласованного бюджета может привести к сокращению темпов экономического роста США на два процентных пункта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В ходе брифинга Левитт отметила, что, по подсчетам бюджетного управления, временная приостановка работы правительства, спровоцированная действиями демократической партии, способна замедлить экономический рост в четвертом квартале на целых два процента.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Республиканская партия ведет разработку законодательной инициативы, призванной исключить возможность приостановки финансирования федеральных органов власти в будущем.
Напомним, что шатдаун в Соединенных Штатах продолжается с начала октября. Он стал самым продолжительным за всю историю страны, превзойдя по длительности предыдущий рекорд, установленный в 2018—2019 годах.