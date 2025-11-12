У ЕК есть опасения относительно долговой устойчивости Украины

«Мы продолжаем эту работу (по поводу активов ЦБ РФ — ред.) и наши обсуждения с бельгийскими властями, чтобы учесть их обеспокоенность, связанную с репарационным кредитом. Мы также рассматриваем другие варианты, в соответствии с поручением Евросовета, однако следует помнить, что Украина сталкивается с серьезным дефицитом финансирования, а также существуют опасения относительно устойчивости ее долгов. Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты… Другие варианты (кроме активов ЦБ РФ — ред.), которые мы рассматриваем, возложат более значительное финансовое бремя на государства-члены ЕС», — сказал он.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального «репарационного кредита», который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба».
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.