У ЕК есть опасения относительно долговой устойчивости Украины

«Мы продолжаем эту работу (по поводу активов ЦБ РФ — ред.) и наши обсуждения с бельгийскими властями, чтобы учесть их обеспокоенность, связанную с репарационным кредитом. Мы также рассматриваем другие варианты, в соответствии с поручением Евросовета, однако следует помнить, что Украина сталкивается с серьезным дефицитом финансирования, а также существуют опасения относительно устойчивости ее долгов. Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты… Другие варианты (кроме активов ЦБ РФ — ред.), которые мы рассматриваем, возложат более значительное финансовое бремя на государства-члены ЕС», — сказал он.