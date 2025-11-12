Писториус напомнил на 70-летии Бундесвера, что Германия клялась не воевать

На торжественной церемонии по случаю 70-летия Бундесвера глава Минобороны Германии Борис Писториус напомнил, что немецкая армия создавалась под обещание больше никогда не вести войны. Однако сам министр тут же подчеркнул, что страна продолжит курс на усиление вооружённых сил и укрепление обороны НАТО.