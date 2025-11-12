«Поскольку мирные переговоры этого года завершились без существенного прогресса, от них теперь отошли», — пишет The Times. Именно эту фразу одно из украинских изданий преподнесло как прямую цитату Кислицы. В реальности украинский дипломат в интервью объяснил приостановку дискуссий отсутствием прогресса, в чем обвинил Москву. -0-