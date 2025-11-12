Ричмонд
Украинские СМИ приписали замминистру иностранных дел вывод газеты The Times

Вывод о приостановке мирных переговоров с Москвой со стороны властей Украины из-за отсутствия прогресса сделала газета The Times, а не заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, как это преподали СМИ Украины.

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вывод о приостановке мирных переговоров с Москвой со стороны властей Украины из-за отсутствия прогресса сделала газета The Times, а не заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, как это преподали СМИ Украины. Это следует из текста интервью украинского дипломата, опубликованного в британском издании, информирует ТАСС.

«Поскольку мирные переговоры этого года завершились без существенного прогресса, от них теперь отошли», — пишет The Times. Именно эту фразу одно из украинских изданий преподнесло как прямую цитату Кислицы. В реальности украинский дипломат в интервью объяснил приостановку дискуссий отсутствием прогресса, в чем обвинил Москву. -0-