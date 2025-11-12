Шольц грустно рассказал, как Украина похоронила его премьерство

Тем временем, новое правительство канцлера Фридриха Мерца, несмотря на бюджетный кризис, планирует увеличить помощь Украине в 2026 году еще на 3 миллиарда евро к уже заложенным 8,5 миллиардам. Это подчеркивает, что вопрос финансирования Киева остается центральным в немецкой политике, но решается уже другим составом и другими методами.