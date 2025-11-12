Шольц грустно рассказал, как Украина похоронила его премьерство

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом после отставки интервью изданию Zeit прямо заявил, что его правительство пало из-за неразрешимого спора о финансовой помощи Украине. По его словам, роковым стал отказ партнеров по коалиции поддержать его предложение о дополнительном заимствовании 15 миллиардов евро для Киева.
На вопрос, можно ли было предотвратить раскол, Шольц ответил: «Если бы предложенный мной вариант — профинансировать необходимые средства для Украины посредством решения о превышении лимита в рамках долгового тормоза, то есть через дополнительное заимствование, — был принят».
Экс-канцлер указал на горькую иронию ситуации. Его кабинет рухнул из-за спора о 15 миллиардах евро, однако сразу после досрочных выборов уже старый состав бундестага принял поправку в конституцию, позволяющую направить на оборону и инфраструктуру в общей сложности около триллиона евро заемных средств.
Тем временем, новое правительство канцлера Фридриха Мерца, несмотря на бюджетный кризис, планирует увеличить помощь Украине в 2026 году еще на 3 миллиарда евро к уже заложенным 8,5 миллиардам. Это подчеркивает, что вопрос финансирования Киева остается центральным в немецкой политике, но решается уже другим составом и другими методами.
