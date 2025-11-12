Песков заявил, что ядерная риторика всегда несет опасность

Россия предпочла бы не делать заявлений в рамках риторики вокруг ядерных испытаний, поскольку она всегда несет опасность. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ядерная риторика всегда опасна», — сказал он.
Представитель Кремля пояснил, что, с одной стороны, ядерное оружие является хорошим инструментом для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но, с другой стороны, об этом даже опасно говорить.
Песков подчеркнул, что Москва в данной ситуации предпочла бы не делать каких-либо заявлений.
Как писал сайт KP.RU, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не объявляет о том, что проводит ядерные испытания. Также дипломат указал, что говорить о том, что одновременно Вашингтон и Москва это сделали, наверное, не очень корректно. Министр отметил, что Россия так и не получила разъяснений от американцев о том, что все-таки имел в виду президент США Дональд Трамп, заявляя о планируемых ядерных испытаниях.
Напомним, 22 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит в течение года соблюдать условия договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).