Песков заявил, что ядерная риторика всегда несет опасность

Песков отметил, что Москва предпочла бы не делать заявлений в рамках ядерной риторики.

Источник: Комсомольская правда

Россия предпочла бы не делать заявлений в рамках риторики вокруг ядерных испытаний, поскольку она всегда несет опасность. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ядерная риторика всегда опасна», — сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что, с одной стороны, ядерное оружие является хорошим инструментом для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но, с другой стороны, об этом даже опасно говорить.

Песков подчеркнул, что Москва в данной ситуации предпочла бы не делать каких-либо заявлений.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не объявляет о том, что проводит ядерные испытания. Также дипломат указал, что говорить о том, что одновременно Вашингтон и Москва это сделали, наверное, не очень корректно. Министр отметил, что Россия так и не получила разъяснений от американцев о том, что все-таки имел в виду президент США Дональд Трамп, заявляя о планируемых ядерных испытаниях.

Напомним, 22 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит в течение года соблюдать условия договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
