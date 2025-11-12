Песков заявил, что ядерная риторика всегда несет опасность

Как писал сайт KP.RU, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не объявляет о том, что проводит ядерные испытания. Также дипломат указал, что говорить о том, что одновременно Вашингтон и Москва это сделали, наверное, не очень корректно. Министр отметил, что Россия так и не получила разъяснений от американцев о том, что все-таки имел в виду президент США Дональд Трамп, заявляя о планируемых ядерных испытаниях.