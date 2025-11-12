Вэнс считает, что у Рубио самое лучшее чувство юмора в администрации США

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс выразил мнение, что Государственный секретарь США Марко Рубио обладает лучшим чувством юмора в администрации Дональда Трампа, помимо самого главы государства.
«Послушайте, у нас у всех разные взгляды на это. Лично я свой голос за самого смешного человека, помимо президента, наверное, отдам Марко. У него потрясающее чувство юмора», — заявил Вэнс.
Напомним, ранее Марко Рубио выразил мнение, что кандидатом на пост президента от Республиканской партии на выборах 2028 года может стать Джей Ди Вэнс.
