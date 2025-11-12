Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс считает, что у Рубио самое лучшее чувство юмора в администрации США

При этом главу государства Вэнс поставил на вершину собственного рейтинга.

Источник: Аргументы и факты

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс выразил мнение, что Государственный секретарь США Марко Рубио обладает лучшим чувством юмора в администрации Дональда Трампа, помимо самого главы государства.

«Послушайте, у нас у всех разные взгляды на это. Лично я свой голос за самого смешного человека, помимо президента, наверное, отдам Марко. У него потрясающее чувство юмора», — заявил Вэнс.

Напомним, ранее Марко Рубио выразил мнение, что кандидатом на пост президента от Республиканской партии на выборах 2028 года может стать Джей Ди Вэнс.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше