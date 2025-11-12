Замглавы МИД Украины Кислица заявил о приостановке переговоров с Россией

Мирные переговоры между Москвой и Киевом приостановлены, заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Он обвинил членов российской делегации в том, что они «игнорировали попытки обсудить суть вопроса» и приезжали в Стамбул, имея «очень жесткие полномочия», в то время как Украина стремилась к «творческим дискуссиям». В МИД России расценили слова Кислицы как признание в том, что Украина не собиралась проявлять стремления к миру.