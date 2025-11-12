Экс-президента Грузии Саакашвили выписали из клиники и вернули в тюрьму

Ранее в отношении Саакашвили было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в саботаже и призывах к свержению власти. Напомним, экс-президент Грузии был арестован осенью 2021 года после возвращения в страну. На родине его обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств.