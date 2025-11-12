Ричмонд
В ФРГ подтвердили увеличение финансовой помощи Украине в 2026 году

По словам вице-канцлера Ларса Клингбайля, объем помощи киевскому режиму вырастет на 3 млрд евро.

Источник: Аргументы и факты

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль подтвердил намерения страны увеличить финансовую поддержку Украине в 2026 году на сумму 3 миллиарда евро.

«На заседании по корректировке мы возьмем на себя дополнительно еще €3 млрд для укрепления Украины», — приводит слова политика телеканал NTV. Клингбайль подчеркнул, что Германия является ведущим европейским спонсором для Украины. Он также отметил важность поиска долгосрочных решений для обеспечения устойчивой поддержки Киева со стороны Евросоюза.

В эти дни в немецком парламенте проходят заключительные обсуждения проекта бюджета на 2026 год.

4 ноября газета Handelsblatt, опираясь на источники в правительстве, сообщила о планах Германии увеличить финансовую помощь Украине в 2026 году приблизительно на 3 миллиарда евро. Ранее в бюджет на 2026 год уже было заложено 8,5 миллиарда евро на поддержку Киева. При этом бюджет Германии сталкивается с дефицитом, который, по прогнозам, к 2029 году достигнет 170 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что Дания выделит новый пакет военной помощи Украине на 220 млн долларов.

