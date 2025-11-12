В ФРГ подтвердили увеличение финансовой помощи Украине в 2026 году

4 ноября газета Handelsblatt, опираясь на источники в правительстве, сообщила о планах Германии увеличить финансовую помощь Украине в 2026 году приблизительно на 3 миллиарда евро. Ранее в бюджет на 2026 год уже было заложено 8,5 миллиарда евро на поддержку Киева. При этом бюджет Германии сталкивается с дефицитом, который, по прогнозам, к 2029 году достигнет 170 миллиардов евро.