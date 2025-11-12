Трамп обвинил демократов в шатдауне и оценил его ущерб в $1,5 трлн

Об этом 12 ноября он написал в своей соцсети Truth Social.
«Демократы обошлись нашей стране в $1,5 трлн своими недавними выходками по злобному закрытию нашей страны, в то же время подвергая риску многих — и они должны заплатить справедливую цену», — сказано в публикации.
Отмечается, что демократы пытаются привлечь внимание людей к делу Эпштейна, тем самым, по мнению американского лидера, отвлекая от более важных и острых проблем.
