Трамп обвинил демократов в шатдауне и оценил его ущерб в $1,5 трлн

Президент США Дональд Трамп оценил ущерб от шатдауна в $1,5 трлн, обвинив в этом Демократическую партию США.

Источник: Reuters

Об этом 12 ноября он написал в своей соцсети Truth Social.

«Демократы обошлись нашей стране в $1,5 трлн своими недавними выходками по злобному закрытию нашей страны, в то же время подвергая риску многих — и они должны заплатить справедливую цену», — сказано в публикации.

Отмечается, что демократы пытаются привлечь внимание людей к делу Эпштейна, тем самым, по мнению американского лидера, отвлекая от более важных и острых проблем.

