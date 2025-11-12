Галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении санкций против России

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании предъявило обвинение арт-галерее Hauser & Wirth в нарушении российских санкций. Об этом сообщает The Times.
Согласно расследованию, проведенному ведомством, галерея поставляла предметы роскоши московскому коллекционеру Александру Попову с апреля по декабрь 2022 года.
Отметим, что Hauser & Wirth — это галерея современного искусства, которой руководит принцесса Евгения Йоркская, дочь принца Эндрю.
Ранее сообщалось, что семь государств Евросоюза призвали Еврокомиссию предложить введение пошлин на товары из России, экспортная выручка от которых в 2022 году превысила 5 млрд евро.