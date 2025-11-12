Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении санкций против России

Отмечается, что галерея поставляла предметы роскоши московскому коллекционеру Александру Попову с апреля по декабрь 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании предъявило обвинение арт-галерее Hauser & Wirth в нарушении российских санкций. Об этом сообщает The Times.

Согласно расследованию, проведенному ведомством, галерея поставляла предметы роскоши московскому коллекционеру Александру Попову с апреля по декабрь 2022 года.

Отметим, что Hauser & Wirth — это галерея современного искусства, которой руководит принцесса Евгения Йоркская, дочь принца Эндрю.

Ранее сообщалось, что семь государств Евросоюза призвали Еврокомиссию предложить введение пошлин на товары из России, экспортная выручка от которых в 2022 году превысила 5 млрд евро.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше