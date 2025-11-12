Патель: Китай запретил все 13 прекурсоров для фентанила по соглашению с США

Китайская Народная Республика ввела запрет на все 13 прекурсоров, необходимых для производства синтетического опиоида фентанила. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель в ходе брифинга для журналистов.
«КНР полностью запретила все 13 прекурсоров, которые используются для создания фентанила», — сообщил Патель.
Напомним, 9 ноября сообщалось, что Китай временно отменил запрет на экспорт в Соединенные Штаты некоторых стратегически важных товаров двойного назначения. Речь идет о таких материалах, как галлий, германий, сурьма и сверхпрочные материалы.