Патель: Китай запретил все 13 прекурсоров для фентанила по соглашению с США

Китайская Народная Республика ввела запрет на все 13 прекурсоров, необходимых для производства синтетического опиоида фентанила.

Китайская Народная Республика ввела запрет на все 13 прекурсоров, необходимых для производства синтетического опиоида фентанила. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель в ходе брифинга для журналистов.

«КНР полностью запретила все 13 прекурсоров, которые используются для создания фентанила», — сообщил Патель.

Напомним, 9 ноября сообщалось, что Китай временно отменил запрет на экспорт в Соединенные Штаты некоторых стратегически важных товаров двойного назначения. Речь идет о таких материалах, как галлий, германий, сурьма и сверхпрочные материалы.

