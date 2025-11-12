Ричмонд
Reuters: Каллас назвала ситуацию со скандалом на Украине крайне прискорбной

Политик заявила, что у украинских властей не должно быть возможности присваивать финансы во время конфликтной ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя коррупционный скандал на Украине, заявила, что это крайне прискорбно.

В разговоре с агентством Reuters политик выразила крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией, подчеркнув, что подобное поведение недопустимо для Киева в текущих обстоятельствах.

Чиновник настаивает на том, что украинские власти не должны иметь возможности неправомерно использовать финансовые ресурсы во время вооруженного конфликта.

Напомним, коррупционный скандал на Украине начался 10 ноября после обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины в офисах «Энергоатома» и у Миндича. Следователи заявили, что расследуют схемы отмывания средств и незаконного обогащения.

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
