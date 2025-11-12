Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Турции Фидан встретился с Умеровым в Анкаре

Внешнеполитическое ведомство Турции поделилось фотографиями и видеороликом со встречи.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, передает пресс-служба турецкого ведомства.

Внешнеполитическое ведомство Турции поделилось фотографиями и видеороликом со встречи, которая прошла в Анкаре. При этом подробностей о повестке пресс-служба МИД не предоставила.

Как сообщают турецкие СМИ, Умеров прибыл в Турцию с целью проведения нескольких встреч.

Напомним, ранее Фидан выступил с заявлением, что турецкая сторона готова принять в Стамбуле четвертый раунд российско-украинских переговоров.