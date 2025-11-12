Глава МИД Турции Фидан встретился с Умеровым в Анкаре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, передает пресс-служба турецкого ведомства.
Внешнеполитическое ведомство Турции поделилось фотографиями и видеороликом со встречи, которая прошла в Анкаре. При этом подробностей о повестке пресс-служба МИД не предоставила.
Как сообщают турецкие СМИ, Умеров прибыл в Турцию с целью проведения нескольких встреч.
Напомним, ранее Фидан выступил с заявлением, что турецкая сторона готова принять в Стамбуле четвертый раунд российско-украинских переговоров.