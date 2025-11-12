Ричмонд
Шольц признал, что крах его правительства был вызван из-за помощи Украине

Шольц отметил, что раскол в кабинете и досрочные выборы могли быть предотвращены, если бы приняли его предложение о помощи Украине через допзаимствования.

Источник: Аргументы и факты

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц признал, что причиной распада его правительства стал неразрешенный вопрос о финансовой помощи Украине. Об этом он заявил в своем первом интервью после отставки, опубликованном изданием Zeit.

Шольц объяснил, что раскол в его кабинете министров, который привёл к досрочным выборам, мог быть предотвращен, если бы его предложение о финансировании помощи Украине через дополнительные заимствования было принято.

Это решение предусматривало бы превышение установленного лимита долгового тормоза и привело бы к дополнительным займам для обеспечения необходимых средств.

Шольц уточнил, что правительство прекратило свою работу по его инициативе, поскольку не удалось достичь соглашения по выделению примерно 15 млрд евро на поддержку Украины и украинских беженцев в Германии. В качестве альтернативы он предлагал либо сокращение социальных расходов для граждан, либо уменьшение инвестиций, что, по его мнению, было бы нежелательно.

Шольц отметил, что существует определённая ирония в том, что после выборов был внесен законопроект, позволяющий Германии направить около 500 млрд евро на инфраструктурные проекты и оборону в течение следующих 12 лет.

Напомним, что в марте этого года стало известно, что Олаф Шольц и кабинет министров Германии официально подали в отставку. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер вручил им грамоты об увольнении.

