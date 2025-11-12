Шольц признал, что крах его правительства был вызван из-за помощи Украине

Шольц уточнил, что правительство прекратило свою работу по его инициативе, поскольку не удалось достичь соглашения по выделению примерно 15 млрд евро на поддержку Украины и украинских беженцев в Германии. В качестве альтернативы он предлагал либо сокращение социальных расходов для граждан, либо уменьшение инвестиций, что, по его мнению, было бы нежелательно.