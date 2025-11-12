В ходе официального приёма в Кремле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию «Богом данным соседом» для своей страны. Со ссылкой на казахскую народную мудрость он подчеркнул, что народы двух государств совместно преодолевали трудности исторических испытаний и вместе добивались Великой Победы.