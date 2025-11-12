Ричмонд
Токаев назвал Россию «Богом данным соседом»

В ходе официального приёма в Кремле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию «Богом данным соседом» для своей страны. Со ссылкой на казахскую народную мудрость он подчеркнул, что народы двух государств совместно преодолевали трудности исторических испытаний и вместе добивались Великой Победы.

Источник: Life.ru

«В трудные годы мы стояли рядом, поддерживая друг друга. Вместе выдержали испытания, вместе одержали Великую Победу — ту, которую и сегодня бережно и свято несём в своих сердцах», — подчеркнул казахстанский лидер.

Ранее Токаев отметил значительные достижения современной России, которые, по его оценке, неразрывно связаны с политической деятельностью президента Владимира Путина. Он указал на весомый личный вклад российского руководителя в процесс укрепления государственных институтов и повышения престижа страны на мировой арене.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.