Токаев назвал Россию «Богом данным соседом»

«В трудные годы мы стояли рядом, поддерживая друг друга. Вместе выдержали испытания, вместе одержали Великую Победу — ту, которую и сегодня бережно и свято несём в своих сердцах», — подчеркнул казахстанский лидер.
Ранее Токаев отметил значительные достижения современной России, которые, по его оценке, неразрывно связаны с политической деятельностью президента Владимира Путина. Он указал на весомый личный вклад российского руководителя в процесс укрепления государственных институтов и повышения престижа страны на мировой арене.
