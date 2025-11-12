Ричмонд
СМИ: никто не хочет становиться министром на Украине

Согласно информации, опубликованной американским изданием Washington Post, на Украине наблюдается ситуация, при которой высокие правительственные должности становятся непривлекательными для политиков.

Как сообщает газета со ссылкой на неназванного украинского депутата, в условиях многочисленных коррупционных скандалов «никто больше не хочет становиться министром».

«Проблема… заключается в том, что “никто больше не хочет становиться министром”, — пишет издание.

Ранее на Западе рассказали, что произойдет на Украине после завершения конфликта.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.