Согласно информации, опубликованной американским изданием Washington Post, на Украине наблюдается ситуация, при которой высокие правительственные должности становятся непривлекательными для политиков.
Как сообщает газета со ссылкой на неназванного украинского депутата, в условиях многочисленных коррупционных скандалов «никто больше не хочет становиться министром».
«Проблема… заключается в том, что “никто больше не хочет становиться министром”, — пишет издание.
Ранее на Западе рассказали, что произойдет на Украине после завершения конфликта.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.