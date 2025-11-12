Шольц признал, что из-за Украины его кабмин развалился

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц признал, что к крушению его правительства привел вопрос о денежной помощи Украине, который не удалось решить его кабинету министров. Однако раскол удалось бы предотвратить, если бы правительство пошло навстречу Шольцу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Zeit.