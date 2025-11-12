Шольц признал, что из-за Украины его кабмин развалился

Камнем преткновения для кабмина Шольца стал вопрос о 15 миллиардах евро для украинцев.
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц признал, что к крушению его правительства привел вопрос о денежной помощи Украине, который не удалось решить его кабинету министров. Однако раскол удалось бы предотвратить, если бы правительство пошло навстречу Шольцу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Zeit.
«[Раскол удалось бы предотвратить] если бы предложенный мной вариант был принят. Следовало профинансировать необходимые средства для Украины посредством решения о превышении лимита в рамках долгового тормоза, то есть через дополнительное заимствование», — посетовал экс-канцлер немецким журналистам.
Правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцом ушло в отставку 25 марта 2025 года. Министры прекратили работу по инициативе экс-канцлера, поскольку не удалось достичь соглашения о примерно 15 миллиардах евро, предназначенных для финансирования дополнительных мер в поддержку Украины и украинцев в Германии.