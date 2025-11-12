Ричмонд
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на Кипре

Эпицентр находился в 50 км к западу от города Лимасол, в агломерации которого проживает около 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на Кипре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным ведомства, землетрясение произошло в 16.23 по местному времени (17.23 мск). Эпицентр находился в 50 км к западу от города Лимасол, в агломерации которого проживает около 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

Несколькими часами ранее на Кипре было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. -0-