Кремль прокомментировал информацию о южноафриканских наемниках на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о гражданах Южно-Африканской Республики, которых власти этой страны якобы просят вернуть из зоны специальной военной операции.

В комментарии телеканалу «Россия-1» Песков отметил, что впервые слышит об этом вопросе.

Данное заявление прозвучало после распространения администрацией президента ЮАР Сирила Рамапосы информации о том, что правительство республики через дипломатические каналы работает над возвращением на родину 17 южноафриканских мужчин, которые, по утверждению властей, «оказались в окружении в Донбассе».

В заявлении южноафриканской стороны указывается, что эти граждане были обманным путем вовлечены в ряды наемников, участвующих в боевых действиях на Украине, под предлогом выгодных рабочих контрактов. Президент Рамапоса дал поручение расследовать данные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что Кремль обратился к Трампу по Украине.

