Кремль прокомментировал информацию о южноафриканских наемниках на Украине

Данное заявление прозвучало после распространения администрацией президента ЮАР Сирила Рамапосы информации о том, что правительство республики через дипломатические каналы работает над возвращением на родину 17 южноафриканских мужчин, которые, по утверждению властей, «оказались в окружении в Донбассе».