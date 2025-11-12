Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: США сейчас не заинтересованы в создании военной базы у сектора Газа

«Соединенные Штаты в этом не заинтересованы, не занимаются этим. Мы в это в настоящее время не вовлечены, мы это не будем финансировать», — сказала Кэролайн Ливитт, комментируя публикацию информационного агентства Bloomberg.

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты сейчас не заинтересованы в строительстве военной базы у сектора Газа. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты в этом не заинтересованы, не занимаются этим. Мы в это в настоящее время не вовлечены, мы это не будем финансировать», — сказала она, комментируя публикацию информационного агентства Bloomberg.

Вместе с тем Ливитт не отрицала, что заметка строилась на основании достоверных данных правительства США. «Эта статья опиралась на единственную бумагу — запрос, подготовленный кем-то в Министерстве ВМС США по поводу идеи, которая может возникнуть в будущем», — отметила официальный представитель американского лидера. Министр ВМС не является в США членом президентского кабинета, он подчиняется шефу Пентагона.

Как передало ранее агентство Bloomberg, вооруженные силы США рассматривают возможность строительства рядом с сектором Газа базы, на которой могут разместиться порядка 10 тыс. человек. Неназванный чиновник американской администрации сообщил агентству, что речь идет о предварительном планировании создания базы для международных сил по стабилизации в секторе Газа. -0-

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше