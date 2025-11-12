Белый дом: США сейчас не заинтересованы в создании военной базы у сектора Газа

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты сейчас не заинтересованы в строительстве военной базы у сектора Газа. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.
«Соединенные Штаты в этом не заинтересованы, не занимаются этим. Мы в это в настоящее время не вовлечены, мы это не будем финансировать», — сказала она, комментируя публикацию информационного агентства Bloomberg.
Вместе с тем Ливитт не отрицала, что заметка строилась на основании достоверных данных правительства США. «Эта статья опиралась на единственную бумагу — запрос, подготовленный кем-то в Министерстве ВМС США по поводу идеи, которая может возникнуть в будущем», — отметила официальный представитель американского лидера. Министр ВМС не является в США членом президентского кабинета, он подчиняется шефу Пентагона.
Как передало ранее агентство Bloomberg, вооруженные силы США рассматривают возможность строительства рядом с сектором Газа базы, на которой могут разместиться порядка 10 тыс. человек. Неназванный чиновник американской администрации сообщил агентству, что речь идет о предварительном планировании создания базы для международных сил по стабилизации в секторе Газа. -0-