Мощный взрыв произошел на фабрике в Индии, пострадали 20 человек

«Хотя большинству рабочих удалось спастись, двое из них оказались в ловушке и погибли. Их тела были извлечены из-под обломков. В результате инцидента 20 рабочих получили травмы различной степени тяжести, они были доставлены в ближайшие учреждения здравоохранения», — пояснил представитель местной администрации.