Мощный взрыв произошел на фабрике в Индии, пострадали 20 человек

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Гуджарат прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере два человека и пострадали 20 рабочих. Как сообщает Синьхуа, инцидент произошел на фармацевтической фабрике.
По предварительной информации, взорвался котел, что вызвало масштабный пожар. Сообщается, что взрыв был настолько мощным, что стал причиной полного обрушения здания фабрики.
«Хотя большинству рабочих удалось спастись, двое из них оказались в ловушке и погибли. Их тела были извлечены из-под обломков. В результате инцидента 20 рабочих получили травмы различной степени тяжести, они были доставлены в ближайшие учреждения здравоохранения», — пояснил представитель местной администрации.
Спасательные операции на месте происшествия продолжаются. Власти штата начали расследование его обстоятельств для установления точных причин случившегося. -0-