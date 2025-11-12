Вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани в интервью телеканалу «Имеди» резко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «клоуном», который ведёт свою страну к гибели.
По её словам, украинский лидер сделал несчастной собственную нацию, и великая страна находится в процессе уничтожения именно по его вине. Цулукиани также отметила, что не считает Зеленского легитимной фигурой, а Украину — страной-членом ЕС, комментируя возможное введение визовых санкций ЕС против грузинских чиновников.
Она добавила, что уже столкнулась с ограничениями со стороны трёх балтийских стран, которые влияют на её передвижение в шенгенской зоне, поэтому любые новые санкции со стороны Брюсселя не станут для неё неожиданностью.
Ранее сообщалось, что никто не хочет становиться министром на Украине.
