В парламенте Грузии назвали Зеленского клоуном, ведущим Украину к гибели

Вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани в интервью телеканалу «Имеди» резко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «клоуном», который ведёт свою страну к гибели.

По её словам, украинский лидер сделал несчастной собственную нацию, и великая страна находится в процессе уничтожения именно по его вине. Цулукиани также отметила, что не считает Зеленского легитимной фигурой, а Украину — страной-членом ЕС, комментируя возможное введение визовых санкций ЕС против грузинских чиновников.

Она добавила, что уже столкнулась с ограничениями со стороны трёх балтийских стран, которые влияют на её передвижение в шенгенской зоне, поэтому любые новые санкции со стороны Брюсселя не станут для неё неожиданностью.

Ранее сообщалось, что никто не хочет становиться министром на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.