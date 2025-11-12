СМИ: в Германии часть украинских беженцев лишат гражданских пособий

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая в ФРГ коалиция (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) достигла компромисса по вопросу лишения многих украинских беженцев так называемых гражданских пособий (Burgergeld). Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники, передает ТАСС.
Пособий лишатся все украинцы, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года. Им будет выплачиваться помощь, как и прочим просителям убежища, что в денежном выражении значительно меньше, чем сейчас. Как пишет Bild, об этом договорились глава МВД Александр Добриндт (ХСС) и министр труда и социальных дел Бербель Бас (СДПГ).
На одного человека «бюргергельд» составляет от 506 до 563 евро, на подростков в возрасте от 15 до 18 лет переводится 471 евро. К тому же государство оплачивает жилье, отопление и прочие расходы. Гражданское пособие на 103 евро больше базовой материальной помощи беженцу (460 евро).
Тем самым украинцы, по сути, теряют особый статус в Германии. Изначально хотели лишить их гражданских пособий задним числом. Но власти муниципальных образований и федеральных земель воспротивились этой идее, аргументируя тем, что такая процедура была бы слишком сложной и привела бы к значительным бюрократическим расходам.
Сейчас в Германии находятся около 1,1 млн украинцев. При этом относительно небольшое число из них нашли работу — около 35%. Bild напомнила, что в Польше таковых около 70%, в Чехии — примерно 60%. Власти ФРГ намерены усилить давление на украинских беженцев с целью побудить их найти работу. -0-