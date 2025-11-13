По словам министра, британская газета Financial Times «запустила лживую версию», связав отмену саммита в Будапеште с якобы направленным со стороны РФ меморандумом по Украине. Лавров подчеркнул, что издание «прервало суть и последовательность событий, чтобы все свалить на Москву и сбить [президента США] Дональда Трампа с предложенного им же пути — именно к устойчивому долговременному миру, а не к немедленному прекращению огня, куда его затягивают европейские хозяева [Владимира] Зеленского, одержимые желанием получить передышку и накачать нацистский режим оружием для продолжения войны против России».