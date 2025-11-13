Ричмонд
Лавров: Россия по-прежнему готова к саммиту в Будапеште

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Москва все так же готова провести российско-американский саммит в Будапеште, контакты между двумя странами продолжаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

Источник: РИА "Новости"

«Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски. При этом дата не определена. Российско-американские контакты продолжаются», — отметил глава МИД РФ.

По словам министра, британская газета Financial Times «запустила лживую версию», связав отмену саммита в Будапеште с якобы направленным со стороны РФ меморандумом по Украине. Лавров подчеркнул, что издание «прервало суть и последовательность событий, чтобы все свалить на Москву и сбить [президента США] Дональда Трампа с предложенного им же пути — именно к устойчивому долговременному миру, а не к немедленному прекращению огня, куда его затягивают европейские хозяева [Владимира] Зеленского, одержимые желанием получить передышку и накачать нацистский режим оружием для продолжения войны против России».

«Если уж [британская вещательная корпорация] ВВС подделала видео с речью Дональда Трампа, вложив ему в уста призыв штурмовать Капитолий, то Financial Times, тем более, как у нас говорят, соврет — недорого возьмет», — указал министр.

