Польша хочет отказаться от обязательств по приему мигрантов, предусмотренных миграционным пактом ЕС

«Польша еще сегодня (12 ноября. — Прим. БЕЛТА) подаст в Еврокомиссию заявку на полное освобождение от обязательств по механизму солидарности в рамках миграционного пакта», — говорится в сообщении польского МВД.

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша подала заявку в Еврокомиссию (ЕК) на освобождение от обязательств по приему мигрантов в рамках механизма солидарности, который предусмотрен миграционным пактом ЕС.

Навроцкий заявил, что не даст согласия на реализацию в Польше миграционного пакта ЕС.

11 ноября ЕК констатировала, что Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия и Австрия сталкиваются с усиленным миграционным давлением, и в связи с этим предложила им ходатайствовать о частичном или полном отказе от приема мигрантов в 2026 году.

Как ранее сообщалось, в мае 2024 года Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, который ужесточил миграционные нормы Евросоюза. В числе прочего этот пакт предполагает квотированное расселение мигрантов по странам ЕС, от которого можно отказаться, внеся определенную плату в специальный фонд на их содержание. Сразу после утверждения документа польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет принимать нелегальных мигрантов. -0-

