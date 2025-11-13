Польша хочет отказаться от обязательств по приему мигрантов, предусмотренных миграционным пактом ЕС

Как ранее сообщалось, в мае 2024 года Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, который ужесточил миграционные нормы Евросоюза. В числе прочего этот пакт предполагает квотированное расселение мигрантов по странам ЕС, от которого можно отказаться, внеся определенную плату в специальный фонд на их содержание. Сразу после утверждения документа польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет принимать нелегальных мигрантов. -0-