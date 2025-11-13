Лавров подтвердил готовность России к саммиту с США в Будапеште

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы провести российско-американский саммит в Будапеште при условии, что он будет основан на тщательно проработанных итогах встречи на Аляске. В эксклюзивном комментарии для ТАСС, который итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать, глава МИД РФ отметил, что конкретная дата саммита пока не определена, но контакты между двумя странами продолжаются.