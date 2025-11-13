Лавров раскрыл статистику обмена телами погибших военных с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о значительном дисбалансе в процессе репатриации тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной, сообщает ТАСС. Данное заявление прозвучало в рамках интервью, которое итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать.
По его словам, в текущем году российская сторона передала Украине более 9 000 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взамен Москва получила от Киева 143 тела павших российских бойцов.
Глава МИД РФ подчеркнул, что выводы из этой статистики следует делать самостоятельно, отметив при этом, что информация о потерях на поле боя обычно не подлежит публичному обсуждению.
Ранее сообщалось, что Лавров подтвердил готовность России к саммиту с США в Будапеште.
