Трамп оценил потери США от шатдауна в $1,5 трлн, обвинив в этом демократов

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США потеряли из-за шатдауна полтора триллиона долларов, заявил президент Дональд Трамп. Об этом передает РИА Новости.

«Демократы обошлись нашей стране в $1,5 трлн своими недавними выходками, направленными на подлое закрытие нашей страны», — написал он в Truth Social.

Трамп добавил, что Демократическая партия подвергла риску многих людей и теперь должна заплатить за это справедливую цену.

10 ноября Сенат Конгресса США одобрил законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. В случае одобрения нижней палатой Конгресса и подписания президентом США Дональдом Трампом документ позволит избежать дальнейшей приостановки работы американского правительства, которая длится уже 41 день.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования, вызванного разногласиями между представителями Республиканской и Демократической партий в Конгрессе по ряду статей расходов, включая сферу здравоохранения. -0-

