В США опубликовали письма Эпштейна, в которых он называет Трампа «собакой»

«Хочу, чтобы вы поняли, что эта собака, которая не лаяла — это Трамп… (Жертва преступления) провела с ним несколько часов у меня дома… его ни разу не упомянули… начальник полиции… и т.д. Я на 75% уверен», — писал Эпштейн своей пособнице Гислейн Максвелл.
В переписке также содержится информация о том, что Трамп просил Эпштейна покинуть его клуб Мар-а-Лаго, что, по версии CNN, могло быть связано с инцидентом по переманиванию персонала. Другое письмо указывает, что Эпштейн рассчитывал на политические дивиденды от публичного отрицания Трампом их связей.
Ранее появлялась информация о том, что федеральные прокуроры предлагали Эпштейну освобождение в обмен на показания против президента. Такое предложение поступило от сокамерника финансиста.
