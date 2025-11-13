Ричмонд
В США опубликовали письма Эпштейна, в которых он называет Трампа «собакой»

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовали электронные письма Джеффри Эпштейна, содержащие компрометирующие сведения о Дональде Трампе. В одном из сообщений финансист называет действующего президента «собакой, которая не лаяла».

«Хочу, чтобы вы поняли, что эта собака, которая не лаяла — это Трамп… (Жертва преступления) провела с ним несколько часов у меня дома… его ни разу не упомянули… начальник полиции… и т.д. Я на 75% уверен», — писал Эпштейн своей пособнице Гислейн Максвелл.

В переписке также содержится информация о том, что Трамп просил Эпштейна покинуть его клуб Мар-а-Лаго, что, по версии CNN, могло быть связано с инцидентом по переманиванию персонала. Другое письмо указывает, что Эпштейн рассчитывал на политические дивиденды от публичного отрицания Трампом их связей.

Ранее появлялась информация о том, что федеральные прокуроры предлагали Эпштейну освобождение в обмен на показания против президента. Такое предложение поступило от сокамерника финансиста.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

