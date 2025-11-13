Демократы опубликовали письма Эпштейна с упоминанием Трампа

Дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна — одно из самых резонансных в новейшей истории США. В 2008 году его признали виновным в склонении к занятию проституцией и осудили за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году он был арестован повторно, на этот раз по обвинению в торговле людьми и вовлечении их в проституцию. Банкир покончил с собой в тюремной камере, не дожидаясь решения суда.