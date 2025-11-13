Грузинский политик сравнила Зеленского с клоуном: что грозит Украине

Вице-спикер отметила, что санкции, введённые против неё балтийскими государствами, уже сказываются на её возможности свободно перемещаться по странам шенгенского соглашения. Она добавила, что какие бы меры ни принимал Брюссель, эти ограничения для неё не будут новыми или неожиданными.