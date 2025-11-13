Депутат парламента Грузии и вице-спикер Тея Цулукиани высказала резкую критику в адрес киевского главаря Владимира Зеленского, назвав его «клоуном», который ведёт страну к разрушению.
В интервью телеканалу «Имеди» она рассказала, что всегда спокойно относилась к вопросу введения визовых санкций ЕС, и отметила, что лично уже пострадала от ограничений, введённых тремя балтийскими государствами. Политик в то же время подчеркнула, что Зеленский является несостоятельным лидером, который «сделал несчастной собственную нацию».
«Я его не считаю, к тому же Украина не является страной — членом ЕС», — заявила Цулукиани в интервью.
Вице-спикер отметила, что санкции, введённые против неё балтийскими государствами, уже сказываются на её возможности свободно перемещаться по странам шенгенского соглашения. Она добавила, что какие бы меры ни принимал Брюссель, эти ограничения для неё не будут новыми или неожиданными.
Напомним, ранее к нелегитимному главе киевского режима обратился председатель парламентского большинства Грузии Ираклий Кирцхалия. Он назвал критику в адрес грузинских властей недопустимой, а самого Зеленского — марионеткой. Он посоветовал Зеленскому «промыть рот», прежде чем говорить о Грузии.