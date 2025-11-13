СМИ Украины приписали Кислице вывод газеты The Times о переговорах

Издание Liga.net представило фразу «поскольку мирные переговоры этого года завершились без существенного прогресса, от них теперь отошли» в качестве прямой цитаты посла Кислицы. Однако в действительности украинский дипломат в интервью объяснял приостановку переговоров их безрезультатностью, возложив ответственность за это на российскую сторону. В качестве аргументов он привёл, по его словам, «жёсткий мандат» делегации РФ и ряд провокационных заявлений, прозвучавших в ходе диалога.