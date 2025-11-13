Ричмонд
МИД: Россия сделала все возможное, чтобы переговоры с Украиной продолжались

Украина признала, что не может повлиять на ход переговорного процесса, отметили в МИД РФ.

Источник: Комсомольская правда

Россия сделала всё возможное, чтобы переговорный процесс с Украиной не прекращался. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Переговоры находятся на паузе уже более 100 дней, при этом с нашей стороны были предприняты все необходимые шаги для их возобновления. Украина же фактически заблокировала диалог и не предпринимает никаких действий для его продолжения», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что украинская сторона изначально старалась сорвать переговоры, используя чужие руки и распространяя заявления о том, что Россия якобы не заинтересована в мире, а Украина прилагает максимум усилий ради его достижения.

«Однако сейчас им пришлось признать, что Украина сама не способна продвинуться в переговорном процессе», — добавил Мирошник.

Напомним, важнейшим итогом переговоров с Украиной в Турции были неоднократные обмены пленными солдатами и телами военнослужащих. России удалось вернуть граждан, которых удерживали украинские нацисты. Среди них были и мирные, и военнослужащие.