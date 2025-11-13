Россия сделала всё возможное, чтобы переговорный процесс с Украиной не прекращался. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Переговоры находятся на паузе уже более 100 дней, при этом с нашей стороны были предприняты все необходимые шаги для их возобновления. Украина же фактически заблокировала диалог и не предпринимает никаких действий для его продолжения», — подчеркнул дипломат.
Он также отметил, что украинская сторона изначально старалась сорвать переговоры, используя чужие руки и распространяя заявления о том, что Россия якобы не заинтересована в мире, а Украина прилагает максимум усилий ради его достижения.
«Однако сейчас им пришлось признать, что Украина сама не способна продвинуться в переговорном процессе», — добавил Мирошник.
Напомним, важнейшим итогом переговоров с Украиной в Турции были неоднократные обмены пленными солдатами и телами военнослужащих. России удалось вернуть граждан, которых удерживали украинские нацисты. Среди них были и мирные, и военнослужащие.