Лавров: идея безопасности в Евразии открыта для ЕС, но вести себя надо вежливо

Лавров рассказал подробности архитектуры безопасности Европы.

Источник: Комсомольская правда

Предложение российского главы Владимира Путина по созданию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии является открытым для европейских стран. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом он отметил, что от них потребуется «вежливое» поведение. Итальянское издание Corriere della Sera отказалось публиковать это интервью. Информацию приводит ТАСС.

«Президент Владимир Путин выдвинул инициативу формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, — сказал он. — Она открыта для всех государств континента, включая его европейскую часть, но вести себя надо будет вежливо, без неоколониального высокомерия, на основе принципов равноправия, взаимоуважения и баланса интересов», — сказал Лавров.

