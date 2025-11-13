Лавров: идея безопасности в Евразии открыта для ЕС, но вести себя надо вежливо

«Президент Владимир Путин выдвинул инициативу формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, — сказал он. — Она открыта для всех государств континента, включая его европейскую часть, но вести себя надо будет вежливо, без неоколониального высокомерия, на основе принципов равноправия, взаимоуважения и баланса интересов», — сказал Лавров.